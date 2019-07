Москва, 18 июля. Бывший представитель НАТО в Москве, а ныне эксперт Королевского института международных отношений Chatham House Джон Лоф стал новым сотрудником британского фонда Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation.

Именно Лоф (бывший, к слову, подающим надежды советологом) в 1995 году стал первым сотрудником альянса, начавшим работать в России на постоянной основе. В его ведении было и общение с прессой, и разработка медиакампании для «лучшего понимания НАТО в российском обществе». В период с 2003 по 2008 год Лоф трудился советником по международным отношениям в нефтяной компании ТНК-BP.

В 2015 году британские спецслужбы позвали дипломата в проект Integrity Initiative, целью которого было противодействие влиянию РФ и борьба с российской «дезинформацией».

На эту программу Лондон ежегодно выделял почти два млн фунтов стерлингов в год. Впервые об этой программе хакеры Anonymous узнали только в 2018-м. При этом они не исключили, что Британия могла использовала проект Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела стран Европы, а также для ведения информвойны против России. В рамках этой программы Лондон платил деньги «лидерам мнений» из европейских стран за антироссийские высказывания. В документах проекта «лидеры мнений» названы «эльфами». Среди таких «эльфов» есть и, и Уильям Браудер, и соратник блогера Алексея Навального Владимир Ашурков.

Одним из антироссийских перлов Лофа была колонка в журнале Time о том, что Россия якобы причастна к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Тем самым, по его словам, Москва якобы унизила Лондон и пытается определить пределы возможного в двусторонних отношениях.

Лоф призвал проводить очень жесткую антироссийскую политику, сославшись на слова Льва Троцкого: «You might not be interested in war, but war is interested in you («Вы можете быть не заинтересованы в войне, но война заинтересована в вас»). К слову, этот тезис ряд источников считает ложной цитатой революционера.

Политолог Александр Асафов в комментарии телеканалу RT объяснил, что появление Лофа в фонде Ходорковского далеко не случайно, и вот почему. Все дело в том, что данный фонд распоряжается деньгами далеко не одного экс-владельца ЮКОСа, и Ходорковский, скорее, выступает как некий оператор денежных потоков: он распределяет финансы по разным направлениям, предварительно согласовав это с западными заказчиками, к примеру, Джорджем Соросом. Но эти траты часто признавались неэффективными. Поэтому и потребовался надзиратель (или представитель заказчика), который будет следить за целевым использованием средств, остальные же члены правления должны будут готовить идеологическое обоснование для грантов.