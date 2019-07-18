Отмена льготного НДС на пальмовое масло станет мерой поддержки отечественного бизнеса

Принятие решения о повышении НДС в отношении пальмового масла с 10% до 20% позволит поддержать отечественный бизнес. Такое мнение журналистам озвучил депутат Геннадий Онищенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня мы должны дать возможности нашему бизнесу, прежде всего подсолнечному маслу, встать хотя бы в равные условия с индонезийским», — заявил Онищенко.

Повышение НДС на 10% дает нашему бизнесу развитие, и это правильно, считает депутат.

«У нас только Алтайский край может производить более миллиона тонн подсолнечного масла. Почему мы должны пользоваться экзотикой?» — добавил Онищенко.

Парламентарий также обратил внимание, что есть «небезосновательные» опасения о том, что повысится цена на молочную продукцию.

«Изъятие из молока животного жира и замена его растительным — нормальная процедура, но при этом нужно назвать этот продукт не молоком, а молочным продуктом», — отметил член фракции «Единая Россия».

Что касается влияния на здоровье, то строгих научных данных о вреде пальмового масла нет, обратил внимание депутат.

«Оно примерно такое же по своему составу, как и подсолнечное. Но при этом мы с вами должны решать главную задачу — продовольственной безопасности нашей страны», — подытожил Онищенко.

Напомним, ранее о планах Госдумы до конца весенней сессии принять закон об отмене льготного НДС на пальмовое масло заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.