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Экс-директор «Уралэнергостроя» скрыл от налоговой службы 16 миллионов рублей

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Экс-директор «Уралэнергостроя» скрыл от налоговой службы 16 миллионов рублей

Оренбург, 18 июля. Бывший гендиректор «Уралэнергостроя» скрыл 16 миллионов рублей от налогообложения, сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.

Как передает RIA56, бывший руководитель организации смог за год скрыть от налоговой службы более 16 миллионов рублей. На 36-летнего гендиректора «Уралэнергостроя», который решил провести средства в обход расчетных счетов предприятия, завели уголовное дело по материалам доследственной проверки оренбургского отдела СУ СК и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

«Расследование дела завершено. Обвиняемый признался в содеянном и частично возместил ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — рассказали оренбургские следователи.

Экс-директор «Уралэнергостроя» скрыл от налоговой службы 16 миллионов рублей

Ранее сообщалось, что в отечественном МВД решается вопрос о введении нового налога для иностранцев, проживающих на территории России.

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