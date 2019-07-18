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Депутат Госдумы начал «прием избирателей» в комментариях у Леди Гаги

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Депутат Госдумы начал «прием избирателей» в комментариях у Леди ГагиМосква, 18 июля. Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин ответил на жалобу избирателей под постом американской певицы Леди Гаги. Парламентария попросили помочь разобраться с одним из ЖК в Екатеринбурге.

Несколько дней назад под последней публикацией поп-дивы в Instagram началось активное обсуждение, которое было спровоцировано слухами о ее романе с Брэдли Купером, который в июне расстался с российской супермоделью Ириной Шейк, сообщил «Ридус». Россияне сперва стали писать в комментарии к посту певицы гневные сообщения, а затем изменили вектор своих посланий — стали делиться рецептами блюд, раздавать советы, предлагать различные услуги, отметил телеканал «360».

«Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты», — написал Ионин под постом эпатажной исполнительницы.

В ответ одна из подписчиц попросила депутата помочь решить проблему с ЖК в Екатеринбурге, сообщил «Царьград». Позже стало известно, что парламентарий уже приступил к работе с этой проблемой.

Депутат Госдумы начал «прием избирателей» в комментариях у Леди Гаги

«Там застройщик не ввел в эксплуатацию общедомового прибор учета тепла. К сожалению, часто такое бывает. В результате, жители вынуждены переплачивать за отопление управляющей компании», — рассказал о проблеме с ЖК Ионин в беседе с РИА Новости.

По его словам, он уже занимался вопросом парковки в этом ЖК. Член Госдумы сообщил, что направил депутатский запрос из-за нелегальной парковки, которая образовалась из-за того, что компания не построила обещанный паркинг.

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