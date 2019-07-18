Украинский ведущий найден мертвым в Одессе

Одесса, 18 июля. Бывший участник телепроекта «Дом-2», украинский телеведущий Евгений Щербаков найден мертвым в Одессе, сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции по Одесской области Любовь Гордиевская.

Тело 29-летнего мужчины было обнаружено накануне во дворе курортной зоны жилого комплекса «Шестая жемчужина» Приморского района. По версии следователей, телеведущий упал с 17-го этажа. Явных признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

«По предварительным данным, мужчина, прибывший в Одессу из другого города, упал с высоты случайно», — приводят слова Гордиевской украинские СМИ.

Соседи констатировали, что ведущий переехал в их дом недавно. Подозрительных шумов из квартиры жильца в день смерти Щербакова они не заметили.

Правоохранительные органы города ведут расследование по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай». Тело бывшего участника «Дома-2» направлено на экспертизу.

Щербаков является выходцев из Днепропетровска — нынешнего Днепра. Он снимался в таких проектах, как «Импровизация ведущих»,«Дом-2» и «Прожарка».

В конце июня в Горсовете Одессы сообщили, что народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Дембская ушла из жизни на 99-м году жизни. Отметим, что Дембская полюбилась зрителям по многим ролям, однако самой известной является Лариса в фильме «Белая акация».