Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в четверг. Главы государств обсудили гражданскую войну на Украине и выразили готовность работать в «нормандском формате», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках «нормандского формата», — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон в ходе разговора принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

В ходе переговоров Путин и Макрон обсудили выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Стороны подчеркнули важность СВПД как фактора поддержания безопасности и обеспечения режима ядерного нераспространения на Ближнем Востоке. Путин и Макрон отметили важность консолидации усилий для сохранения плана.

Также президенты России и Франции обменялись мнениями по ситуации в Сирии, лидеры двух стран обратили особое внимание на важность политического урегулирования в САР и преодоление последствий войны.

Ранее Путин поздравил своего французского коллегу с Днем взятия Бастилии и высоко оценил значение отношений между двумя державами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.