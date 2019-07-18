Два человека погибли при нападении на КПП в Египте

Каир, 18 июля. Два человека погибли в результате теракта возле контрольно-пропускного пункта на севере Синайского полуострова в египетском городе Шейх Зувейд, об этом сообщили источники в службах безопасности и здравоохранения.

По данным Al Arabiya, жертвами трагедии стали один военный и гражданское лицо. Целью террориста был контрольно-пропускной пункт, однако боевика удалось ликвидировать прежде, чем он достиг КПП. Ответственность за теракт не взяла ни одна экстремистская организация.

Кроме того, в четверг в синайском городе Бир-аль-Абд были обнаружены четыре обезглавленных тела мужчин в возрасте от 23 до 51 года. Как сообщили их семьи, мужчины были ранее похищены. При этом еще одного человека взяли в заложники. Ответственность за смерть четырех человек взяла запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1.

Отметим, что в настоящее время в Северной Африке активно действуют ячейки террористических организаций. В том числе многочисленные теракты происходят в некогда популярных туристических странах – Тунисе и Египте. Так, ранее боевики ИГ1 выпустили видео, в котором пообещали, что будут проводить террористические акты в зонах туристического отдыха.

1 Организация запрещена на территории РФ.