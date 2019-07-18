Эксперт оценил возможность поставок Турции российских Су-35 вместо американских F-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставлять Турции новейшие истребители Су-35. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Анкара скоро сделает соответствующий запрос.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — сказал Чемезов в четверг.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что заявление главы «Ростеха» сделано не на пустом месте.

«Су-35 является новейшей российской серийно выпускаемой боевой машиной, относящейся к продвинутому поколению истребителей 4++. По своим характеристикам, вооружению, дальности обнаружения и дальности ракетных атак, по сверхманевренности Су-35 не уступает, то есть фактически равен американским истребителям пятого поколения F-35. И если Соединенные Штаты в качестве наказания за покупку российских комплексов С-400 откажутся от поставок Турции своих F-35, то Анкара в качестве альтернативы может закупить наши Су-35», — сказал Игорь Коротченко.

Собеседник ФАН напомнил, что Су-35 поставляются в Воздушно-космические силы России, а также в Китай, который покупает самую новейшую военную технику, существующую на мировом рынке.

«Поэтому Су-35 будет правильным выбором для Анкары, который обеспечит безопасность турецкого государства. И я не исключаю, что в скором времени Турция сделает выбор в пользу российских истребителей, потому что политика Вашингтона в отношении нее не выдерживает никакой критики. Сегодня мы видим угрозы и давление в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Но Турция — не банановая республика. Она обладает второй по величине и боеспособности армией в НАТО. С Турцией нельзя так разговаривать. Если США продолжат свою политику, то вариант закупки у России Турцией Су-35 будет вполне возможным», — заметил Коротченко.

Напомним, с 12 июля Турции поставляются российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В знак протеста в Белом доме заявили, что этот факт делает невозможным поставки Турции американских истребителей F-35, и пообещали Анкаре «пагубные последствия».

Турецкий президент Эрдоган в свою очередь заявил, что США занимаются грабежом, отказываясь поставлять F-35, потому что Анкара уже выплатила 1,4 млрд долларов за эти истребители.