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Лобода объявила в розыск фаната, станцевавшего на ее концерте лежа

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Лобода объявила в розыск фаната, станцевавшего на ее концерте лежа

Нижний Новгород, 18 июля. Звезда российской поп-сцены Светлана Лобода объявила в розыск поклонника, исполнившего странный танец на ее концерте в Нижнем Новгороде. Видеозапись, на которой фанат танцует лежа на полу, певица разместила на своей странице в Instagram.

«Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомится с вами поближе», — написала Лобода.

Оказалось, что некоторые подписчики поп-исполнительницы, которые присутствовали на концерте, лично видели поклонника, запомнившегося певице своеобразным танцем.

«Да он с самого начала отплясывал, даже когда концерт не начался», — сообщила daria_ku_ku.

«Мы его видели, это просто что-то было! И заметили, что он знает весь ваш репертуар», — написала zharkovalelechka.

«Около нас тусил! Молодец вообще!» — прокомментировала talika_home.

Некоторые подписчики Лободы, увидев необычный танец, начали шутить в комментариях.

«Потерял силу воли прямо на танцполе», — цитирует Газета.ru фоловера певицы.

«Экстаз от песен Лободы», — написала lp_desing.

«Нижний брейк», — пошутил antimagit.

Отметим, что некоторые комментаторы попытались выдать себя за молодого человека, танец которого запечатлен на видео, однако наблюдательные подписчики артистки быстро раскусили самозванцев.

Ранее сообщалось, что в Instagram Светланы Лободы разгорелся скандал после того, как она опубликовала фото обнаженной девушки, стоящей на голове. Пользователи соцсети заметили, что на снимке не сама поп-исполнительница, а американская блогерша. Певица Наташа Королева решила поддержать Лободу и разместила на своей странице фото, на котором предстала перед подписчиками без одежды.

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Источник: Instagram
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