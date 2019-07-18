Нью-Йорк, 18 июля. Организация Объединенных Наций в четверг, 18 июля, празднует Международный день Нельсона Манделы. Об этом говорится на сайте международной организации.

ООН напомнила о вкладе Манделы в развитие Африки в день его рождения. Международный день Нельсона Манделы ежегодно отмечают в день рождения южноафриканского государственного и политического деятеля. В этот день ООН призывает людей во всем мире сделать что-нибудь полезное для других людей.

Генассамблея ООН в 2009 году объявила 18 июля Международным днем Нельсона Манделы в знак признания вклада бывшего президента Южной Африки в дело мира и свободы.

Напомним, Мандела возглавил борьбу за отмену режима апартеида в ЮАР. В 1962 году Мандела был приговорен к пожизненному заключению за политическую деятельность, которую сочли террористической. Политик вышел на свободу через 27 лет и вскоре был избран президентом ЮАР, став первым в истории страны чернокожим главой государства. Мандела правил ЮАР с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года.

В 1993 году Манделе была присуждена Нобелевская премия мира. После ухода с поста президента в 1999 году он стал самым видным из всех южноафриканских послов доброй воли. Он занимался проблемами борьбы со СПИДом и был одной из главных фигур, благодаря которым ЮАР получила право принять чемпионат мира по футболу в 2010 году.

В 2001 году у политика выявили рак предстательной железы, но это не помешало Манделе активно участвовать в переговорах в Демократической Республике Конго, Бурунди, других африканских государствах и работать для установления мира в других странах.

Ранее сообщалось, что в 1962 году разведка США была непосредственно причастна к аресту и последующему тюремному заключению лидера движения против апартеида в ЮАР.

Арест Манделы в 1962 году стал прямым результатом доноса агента ЦРУ. Sunday Times получило информацию о роли разведывательного агентства в задержании Манделы из беседы с бывшим агентом ЦРУ Дональдом Рикардом, который скончался вскоре после интервью. Беседу провел британский режиссер Джон Ирвин, который снимал фильм о жизни и деятельности Манделы до тюремного заключения, когда он был вооруженным мятежником.

Мандела под видом шофера скрывался от полиции, которая преследовала его за связи с коммунистами и революционерами и антиапартеидную риторику. Рикард поделился информацией о том, что силы безопасности арестовали Манделу на контрольно-пропускном пункте в Дурбане (Южная Африка).

Новость о причастности ЦРУ к аресту Манделы, в результате которого его заключение продлилось 27 лет, должна побудить спецслужбы опубликовать документы о своем участии и поддержке бывшего правительства апартеида в Южной Африке. Ранее спецслужбы отказывались признавать этот факт.

Мандела провел 27 лет в тюрьме, сначала на острове Роббен, а затем в тюрьме Полсмур и тюрьме Виктор-Верстер.