НДС на фрукты и ягоды снизят в России

Госдума приняла в первом чтении проект о снижении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%. Авторами инициативы выступили лидеры фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В основе этого вопроса лежит решение президента, в соответствии с которым поручение давалось и правительству, и Государственной думе», — напомнил в ходе обсуждения законопроекта глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он также отметил, что рассматривались разные варианты того, как поддержать отечественных производителей.

«В результате остановились на регулировании этого вопроса через снижение ставки НДС, приравнивании (ставки. — Прим. ФАН) этой продукции к той льготной ставке, которая есть по социально-значимым продуктам и по основным продуктам питания», — рассказал депутат.

Вопрос льготного налогообложения плодово-ягодной продукции обсуждался и накануне, на встрече парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Исходя из того, что внесенная редакция документа предусматривает применение соответствующей ставки и в отношении продукции, ввезенной в РФ, было принято решение внести необходимые поправки к его рассмотрению во втором чтении.

В частности, перечень плодов и ягод, выращиваемых в стране и попадающих под льготы, предлагается сформировать правительству.

В ходе обсуждения законопроекта на его значимость обратил внимание председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Нам надо увеличивать и посадки, и урожаи, и инфраструктурную систему создавать, чтобы мы решили вопрос импортозамещения», — заявил он.

По словам парламентария, данная отрасль является наиболее трудоемкой.

«Она трудозатратна, капиталоемка, и поэтому, конечно, ее необходимо поддерживать», — отметил депутат.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свое мнение об инициативе озвучил и член комитета по бюджету и налогам Дмитрий Юрков.