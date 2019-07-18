Кабмин Украины ввел спецпошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ

Киев, 18 июля. Правительство Украины ввело спецпошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Об этом сообщил представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус.

По его словам, правительство страны приняло соответствующее постановление 17 июля.

«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — написал Герус на своей странице в Facebook.

Он заявил, что данная мера была совместным решением президента Украины Владимира Зеленского и кабинета министров страны в ответ на «расширение российских экономических санкций».

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что киевская делегация призвала Европарламент сохранить и усилить антироссийские санкции.

15 июля стало известно, что украинские власти также внесли поправки в постановление о запрете на ввоз товаров из России в страну. Запрет был продлен до 31 декабря 2020 года. Украина в 2016 году запретила ввозить на свою территорию некоторые товары из России. Позже Киев несколько раз расширял санкционный перечень.