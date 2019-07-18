Экс-депутат Рады шокирован перспективой попадания Порошенко в парламент

Опрос, проведенный на Украине в преддверии парламентских выборов, показал, сколько партий имеют шансы пройти в Верховную раду. Таких политических сил на Украине всего четыре. Первая — партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» (рейтинг 42,5%). На втором месте с большим отставанием — блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 15,1% голосов (лидеры: Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Виктор Медведчук). На третьем — объединение экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,1%). Замыкает четверку потенциальных парламентских партий «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%).

Все остальные хоть сколько-то заметные политсилы, в том числе партия «Голос» украинского певца Святослава Вакарчука, не преодолевают пятипроцентный барьер и в Раду не попадают. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг».

Тот факт, что значительное число украинцев готово отдать свои голоса за партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, буквально шокировало экс-депутата Верховной рады двух созывов Алексея Журавко.

«Я как народный депутат пятого и шестого созывов в шоке от этих данных, которые показывают предпочтения народа Украины, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — А еще больше я шокирован тем, что на Украине есть кто-то, кто готов отдать свой голос за «Батькивщину» и «Европейскую солидарность». В составе этих партий — самые настоящие преступники, маргиналы и убийцы, а во главе — люди, которые привели страну к упадку, кровавому сценарию и расколу!»

По словам Журавко, его поражает, что на Украине столько людей готовы закрыть на это глаза, и снова наступать на те же грабли.

«Возьмите Тимошенко, которая еще в 2014 году призывала кидать атомную бомбу в русскоязычных, обносить Донбасс колючей проволокой и т. д., — продолжил собеседник ФАН. — Напомню также, что Тимошенко поддерживала бывшего президента Порошенко по томосу, то есть фактически она и ее партия — соучастники церковного раскола. Неужели память так коротка?!»

Алексей Журавко предъявил целый ряд претензий лично Петру Порошенко и его сторонникам.

«Порошенко умудрился за пять лет у власти разбогатеть настолько, что перегнал других олигархов, — говорит экс-депутат Рады. — Порошенко вместе с (спикером Рады и одним из лидеров Майдана Андреем) Парубием и (секретарем СНБО Александром) Турчиновым отправили войска убивать собственной народ, этими действиями они привели к тому, что Донбасс отдалился от Украины».

Попадание партии Порошенко и его сторонников в Раду приведет к очень опасным последствиям, предупреждает украинский политик.

«Порошенко и его клика могут прорваться в Раду и по мажоритарным округам, то есть он приведет в парламент самых настоящих отпетых мошенников и националистов. И — самое страшное: если Порошенко пробьется в парламент, он прикроется мандатом и не ответит за совершенные злодеяния и преступления».

Алексей Журавко напомнил, что именно при Петре Порошенко Служба безопасности Украины стала карательным органом, что на Украине появились секретные тюрьмы СБУ, что количество политзаключенных в стране превысило 4,5 тысяч человек. Экс-депутат Рады напомнил о деле журналиста Кирилла Вышинского, которого фактически судят за его журналистскую работу.

«Можно долго перечислять, сколько человеческих судеб загублено по вине Порошенко, — говорит Журавко. — Я сам украинец и не понимаю украинский народ: 13 тысяч погибших, как такого с позволения сказать президента терпели пять лет?! Как получилось, что ему снова готовы открыть кредит доверия и пустить в парламент? Ведь он фактически усеял Украину тысячами новых могил, которых хватит на несколько кладбищ! Это меня просто поражает!»

Экс-депутат Рады и через соцсети, и через журналистов пытается образумить сограждан и взывает к их здравому смыслу.

«Прошу украинцев не голосовать за таких недостойных людей, как Порошенко—Тимошенко—Турчинов—Парубий и так далее. Если сомневаетесь, лучше отдайте голоса партии «За жизнь», в которой есть люди со здравым смыслом, готовые искать общий язык с нашим большим соседом — Россией. Ведь именно при Порошенко были уничтожены все наши договоры с РФ, что подорвало украинскую экономику. При Порошенко украинцы стали массово уезжать из страны, чтобы стать батраками в Польше, Венгрии, Румынии. Они отстраивают экономику этих стран, а не Украины. Подумайте об этом, украинцы, потому что сегодня я просто не могу понять украинский народ!» — эмоционально резюмировал Алексей Журавко.

Социологический опрос, согласно которому партии Порошенко и Тимошенко проходят в Раду, проводился с 3 по 10 июля 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В опросе участвовали 3022 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превысила 1,8%.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным (мажоритарным) округам. Для партий проходной барьер в Раду составляет 5%.