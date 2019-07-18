Путин разрешил привлекать к труду осужденных вне колоний-поселений

Москва, 18 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности привлекать к труду осужденных к обязательным работам и арестантов в колониях-поселениях. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Проект был разработан и внесен в Государственную думу группой членов СФ, авторами предложения являются сенаторы Дмитрий Шатохин, Александр Башкин, Валерий Семенов и Сергей Фабричный. По их мнению, колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных привязаны к месту своего расположения, кроме того, при организации обязательных работ арестанты также должны находиться в пределах пенитенциарного учреждения.

Предложение направлено на формирование условий для организации труда лиц, приговоренных к принудительным работам.

Кроме того, в пояснительной записке к документу подчеркивается, что соглашение между исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных, находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне его территории, ратифицируется ФСИН.

По словам инициаторов, реализация проекта позволит с минимальными расходами федеральной казны расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в разных сферах экономики.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января будущего года.