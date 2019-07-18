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Путин ратифицировал договор о бессрочном пребывании граждан с Южной Осетией

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Путин ратифицировал договор о бессрочном пребывании граждан с Южной Осетией

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ратифицирует протокол к договору с Южной Осетией о союзничестве и интеграции, предполагающий снятие ограничений по срокам пребывания граждан на территории двух стран. Документ размещен на официальном-интернет портале правовой информации.

Соглашение между Москвой и Цхинвалом предполагает возможность для граждан находиться на территории иностранного государства без ограничений по срокам, установленным законодательством этой страны.

Предполагается, что реализация документа о бессрочном пребывании граждан на территории двух стран будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Южной Осетией.

Напомним, Москва признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года после вооруженного конфликта с Грузией, армия которой в ночь на 8 августа 2008 года атаковала республику, обстреляв территорию и разрушив часть ее столицы. Россия ввела свои войска в зону конфликта в рамках миротворческой миссии для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона.

Путин ратифицировал договор о бессрочном пребывании граждан с Южной Осетией

Как сообщила ранее консалтинговая компания Henley&Partners по итогам исследования, Российская Федерация за последние 10 лет увеличила вдвое число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы. В соответствующем списке государство занимает 51 место.

На данный момент гражданам РФ открыт безвизовый въезд в 116 стран, а 10 лет назад число таких стран составляло всего 60. Кроме того, советник главы Партии Независимости Соединенного Королевства Томми Робинсон призвал Лондон пересмотреть визовый режим между РФ и Британией с целью его упрощения.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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