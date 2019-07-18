Путин ратифицировал договор о бессрочном пребывании граждан с Южной Осетией

Москва, 18 июля. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ратифицирует протокол к договору с Южной Осетией о союзничестве и интеграции, предполагающий снятие ограничений по срокам пребывания граждан на территории двух стран. Документ размещен на официальном-интернет портале правовой информации.

Соглашение между Москвой и Цхинвалом предполагает возможность для граждан находиться на территории иностранного государства без ограничений по срокам, установленным законодательством этой страны.

Предполагается, что реализация документа о бессрочном пребывании граждан на территории двух стран будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Южной Осетией.

Напомним, Москва признала суверенитет Южной Осетии 26 августа 2008 года после вооруженного конфликта с Грузией, армия которой в ночь на 8 августа 2008 года атаковала республику, обстреляв территорию и разрушив часть ее столицы. Россия ввела свои войска в зону конфликта в рамках миротворческой миссии для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона.

Как сообщила ранее консалтинговая компания Henley&Partners по итогам исследования, Российская Федерация за последние 10 лет увеличила вдвое число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы. В соответствующем списке государство занимает 51 место.

На данный момент гражданам РФ открыт безвизовый въезд в 116 стран, а 10 лет назад число таких стран составляло всего 60. Кроме того, советник главы Партии Независимости Соединенного Королевства Томми Робинсон призвал Лондон пересмотреть визовый режим между РФ и Британией с целью его упрощения.