Лолита поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс и рассказала о Зеленском

Москва, 18 июля. Популярная певица Лолита Милявская, недавно приехавшая с гастролей по городам Донбасса, рассказала о своих концертах там и отношении к политике президента Украины Владимира Зеленского.

Звезда эстрады на протяжении всей своей поездки по Донбассу делилась с подписчиками в Instagram видео и фотографиями, в которых показана сегодняшняя жизнь жителей республик. Лолита заявила, что уведенное в Донбассе заставило ее понять, что люди, которые не жили в зоне военных действий, «ноют по всякой ерунде».

«Ужасы, которые мне рассказали о том, через что прошли местные жители, во мне оставили такой след, что все остальное — ерунда», — сказала 55—летняя исполнительница в беседе с РИА Новости.

По ее словам, они и ее команда «выдохнули» только, когда пересекли российскую границу. В то же время артистка добавила, что «светлее глаз и чувств», чем в Луганске и Донецке, она давно уже не видела.

Певица не стала отмалчиваться о своем отношении к президенту Украины. Лолита подчеркнула, что знает Зеленского только как «чудесного актера, продюсера и замечательного, талантливого человека», а говорить о нем как о главе государства еще рано. По ее словам, к этому разговору следует вернуться через год, когда будет уже какой-то результат его деятельности.