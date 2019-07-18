Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина учат самостоятельно ходить

Магнитогорск, 18 июля. Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске Ваня Фокин учится ходить, пока что мальчик еще не умеет правильно держать стопу.

Ваня Фокин, которого вытащили из-под завалов магнитогорского дома после прогремевшего там взрыва, из-за полученных травм еще не может передвигаться без поддержки мамы. После спасения ребенку смогли сохранить обмороженную ножку, несмотря на то, что он провел под обломками на холоде больше 35 часов.

По словам мамы Вани, которому уже исполнился год и пять месяцев, он очень любознательный и активный мальчик, но правильно ставить стопы еще не научился. Поэтому Ольга Фокина вынуждена носить его на руках. Однако челябинские врачи уверены, что с развитием у Вани все в порядке.

«Психологическое состояние не вызывает у врачей тревоги. Говорят, что нормально развивается», – рассказала Ольга Фокина корреспонденту «Политики Сегодня».

Отметим, что семья мальчика предпочитает не вспоминать о событиях, которые произошли 31 декабря в Магнитогорске, хотя новая квартира Фокиных расположена совсем недалеко от места трагедии.