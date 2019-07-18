«Состаренный» Соловьев высмеял американского сенатора, испугавшегося FaceApp

Москва, 18 июля. Российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял американского сенатора Чака Шумера, испугавшегося российского приложения FaceApp.

В Instagram Соловьев выложил свой снимок, состаренный с помощью «опасной» программы, и тут же «прошелся» по заявлению Шумера, решившего, что это приложение ни много ни мало угрожает национальной безопасности США.

Журналист посоветовал главе Демократической партии США в сенате свои претензии предъявлять американской корпорации Apple, ведь приложение юзеры скачивают в App Store.

«Bменно они (Apple) отвечают за безопасность своих приложений. Или, по крайней мере, должны отвечать», — отметил Соловьев в комментарии «ПолитЭксперту».

Хотя он тут же с сарказмом добавил, что и в Apple уже есть русские агенты.

«Как известно, русские повсюду», – пошутил журналист.

Соловьев считает, что заявление Шумера — самая настоящая паранойя.

«Опасность в том, что люди могут увидеть, как они предположительно будут выглядеть лет через сто? Может, у них просто психика слабая?» — поинтересовался он.

Тем, кто не силах «принять старость», Соловьев с иронией посоветовал пользоваться функцией, которая позволяет выглядеть моложе.

Как сообщал ранее портал «Утро.ру», свои опасения глава Демократической партии США в сенате сенатор изложил в письме, адресованном Федеральному бюро расследований и Федеральной торговой комиссии. Особый ужас политика вызывает то, что FaceApp может получать доступ к данным пользователей без их согласия. В этом, по его мнению, и есть опасность для национальной безопасности США.

Приложение FaceApp было создано в 2017 году Ярославом Гончаровым, основателем и владельцем Wireless Lab. Изначально в FaceApp была возможность изменить и цвет кожи модели, но Гончаров вынужден был отказаться от нее после обвинений в расизме, отмечает «Ридус».