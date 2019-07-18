Ополченцев из Дагестана могут признать ветеранами боевых действий

Москва, 18 июля. Госдума приняла во втором чтении проект о признании ополченцев из Дагестана, участвовавших в борьбе с терроризмом в августе — сентябре 1999 года, ветеранами боевых действий. Автором инициативы выступил депутат Умахан Умаханов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о гражданах, которые принимали участие в отрядах самообороны Республики. В первом чтении законопроекта для них предлагалось ввести льготы в виде преимущества при приеме в садоводческие организации и жилищно-строительные организации.

Однако такой подход вызвал широкую дискуссию среди депутатов, и ко второму чтению члены фракции «Единая Россия» внесли поправку, которая предусматривает ежемесячные денежные выплаты.

Значимость проекта отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он, в частности, напомнил, что законопроект был подготовлен после прямой линии президента России Владимира Путина. С просьбой восстановить справедливость к нему обратились сами жители Дагестана.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей свою позицию относительно принятого решения озвучил депутат Сергей Вострецов.

«Я считаю, что это абсолютно справедливое решение. Какая разница, взять ту же Великую Отечественную войну, — были это партизаны, добровольцы или регулярные части. Врачи, учителя взяли в руки оружие и пошли защищать свою родину. И рисковали они не меньше, чем профессиональные бойцы, а может быть, даже и больше, потому что профессиональный боец знает, как себя защитить», — сказал Вострецов.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов также отметил, что «без людей войны не выиграть».

«Войну выигрывает дух — дух свободы, защиты своего отчего дома», — подытожил парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.