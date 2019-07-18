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Путин проведет совещание в Иркутской области по ликвидации последствий наводнения 

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Путин проведет совещание в Иркутской области по ликвидации последствий наводнения 

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин 19 июля посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер в пятницу в ходе поездки в регион проверит, как местные власти устраняют последствия трагедии.

«19 июля президент посетит Иркутскую область, где проведет совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения», — говорится в сообщении.

Участие в совещании примут члены правительства, главы ведомств и руководители муниципальных образований. Глава государства также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка.

Путин проведет совещание в Иркутской области по ликвидации последствий наводнения 

Напомним, в Иркутской области сложная паводковая ситуация установилась в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным регионального МЧС, 25 человек погибли, пострадали порядка 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В настоящее время в больницах находятся более 600 человек.

Президент России поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал постановление, которое поможет ускорить денежные выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области. Согласно распоряжению главы Кабмина, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

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Источник: ТАСС
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