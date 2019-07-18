Захарова отреагировала на идею Зеленского выдавать гражданство «этническим украинцам»

Москва, 18 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на идею президента Украины Владимира Зеленского разработать механизм выдачи украинского гражданства в качестве второго «этническим украинцам» из других государств.

Ранее Зеленский дал соответствующее поручение украинскому министерству иностранных дел. Как сообщили в офисе президента Украины, также планируется, что будет создан механизм по упрощенному предоставлению гражданства для лиц, права и свободы которых «нарушаются в странах их проживания».

Мария Захарова прокомментировала идею Зеленского выдавать гражданство «этническим украинцам» на своей странице в Facebook.

«Почему-то не написали, как будут определять «этнического украинца». Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у Саакашвили? Нужна процедура, одним словом», — написала дипломат.

Ранее в Киеве заявили, что упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса якобы «создает препятствия для решения конфликта» в регионе. Как отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, реакция Киева оказалась вполне ожидаемой.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на получение гражданства РФ в упрощенном порядке могут претендовать жители Донецкой и Луганской областей, а не только жители республик Донбасса.