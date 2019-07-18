Путин назвал Белоруссию стратегическим и самым близким партнером России

Санкт-Петербург, 18 июля. Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко надеется выработать оптимальные для обеих стран пути развития интеграции.

Открывая встречу с белорусским коллегой, Путин отметил, что лидеры двух стран решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, «что не сделано, а также выяснить, по каким причинам».

Кроме того, российский лидер указал на то, что беседа с Лукашенко является продолжением разговора, начатого в среду во время неформальной встречи на Валааме.

Говоря об отношениях Москвы с Минском, глава российского государства подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером России. Он напомнил, что два государства работают по различным отраслям и сферам. Путин обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономическую отрасль Белоруссии, а доля накопленных прямых инвестиций составляет около 4 млрд долларов.

«Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — резюмировал Путин.

Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу за день, который они вместе провели на Валааме и отметил, что это была не просто экскурсия.

«Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места», — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что очень ценит этот поступок Путина.