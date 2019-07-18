Навальный задолжал своим сообщникам по незаконным митингам более миллиона рублей

Скандальный блогер Алексей Навальный должен своим сторонникам более миллиона рублей, чтобы компенсировать им штрафы, которые они заплатили за участие в незаконных митингах.

Напомним, в начале года Навальный и его команда в очередной раз заявили, что возместят своим адептам все деньги, потраченные на штрафы за участие в несогласованных акциях. Сам Навальный утверждал, что ему в этом поможет Европейский суд по правам человека, который, дескать, обяжет Россию возместить все эти суммы.

Отметим, сам скандальный блогер, как известно, давно протоптал дорожку в ЕСПЧ, где с непонятным сочувствием относятся к его жалобам и даже присуждают ему некие суммы, которые должны быть выплачены из российского бюджета (то есть отняты у пенсионеров и малоимущих). Но это вовсе не значит, что отсуженными у пенсионеров деньгами Навальный собирался делиться со своими сторонниками.

Напомним, Алексей Навальный и его сообщники активно призывали граждан выходить на несогласованную акцию 12 июня в День России. Формально цель была — защита журналиста Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотиков. Однако, к этому времени Голунов был уже на свободе, его уголовное преследование было прекращено, делом занялось руководство правоохранительных, следственных и надзорных органов. Сам журналист сразу заявил, что на сборище навальнистов приходить не собирается. Более того, акция в связи с делом Голунова была согласована на другой день, и тоже в центре Москвы.

Так что нет никаких сомнений: Навальному и Ко на самого Голунова было абсолютно наплевать. Их цель была — сорвать в столице празднование Дня России и испортить гуляющим в центре москвичам выходной день. К сожалению, частично навальнистам это удалось, поэтому правоохранительные органы были просто вынуждены задерживать слишком рьяных хулиганов и бузотеров, которые особенно активно отравляли людям праздник, грубо нарушая общественный порядок.

Поэтому ничего удивительного, что нарушители получили весьма солидные штрафы, сумма которых в совокупности превысила миллион рублей. И это только решения, которые вынесены на настоящий момент по 67 делам. Штрафы были присуждены 60 участникам незаконной акции 12 июня на общую сумму 1 млн 80 тысяч рублей.

А ведь это только небольшая часть дел, поскольку на несогласованной акции было задержано несколько сот человек. Так что, возможно, общая сумма штрафов достигнет внушительной суммы в семь-восемь миллионов рублей, и все эти деньги Навальному придется изыскать для возмещения расходов на штрафы своих сторонников.

Походе, пришла пора Алексею Навальному расплачиваться с введенными в заблуждение сторонниками и начать возмещать им штрафы. Но, по всей видимости, блогер на этот раз, как, впрочем, и всегда, не намерен выполнять собственные обещания. И все оштрафованные останутся ни с чем.

Вряд ли Навальный вряд ли откажется от очередной поездки на курорт, ужина в роскошном ресторане с омарами и лангустинами ради возмещения убытков своим неразумным адептам.

Скорее всего, он спихнет эти проблемы на безропотный ЕСПЧ, как это было, когда блогер отказался возместить штрафы питерскому движению «Весна». Напомним, отличающаяся подозрительной лояльностью к педофилам «Весна» серьезно финансово пострадала за акцию в поддержку все того же Навального, но тот категорически отказался возмещать суммы штрафа за порушенные в Петербурге газоны.