Киев пригрозил санкциями жителям Ростова и Мурманска

Киев, 18 июля. Украина угрожает санкциями тем россиянам, которые получают паспорта в одних отделениях с жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление сделал украинский государственный и общественный деятель Георгий Тука в эфире телеканала ATR.

Как сообщил Тука, страны Евросоюза по просьбе Киева будут считать недействительными все российские паспорта, выданные в отделениях, в которых документ получают жители ЛНР и ДНР. Украинский чиновник напомнил, что подобный механизм ограничений применялся еще на примере населения Крыма после его воссоединения с Россией. Он отметил, что паспорта, выданные в отделениях полуострова решили признавать недействительными.

«Сначала все над этим смеялись до того момента, пока жители полуострова не начали с этими паспортами пытаться попасть в страны ЕС. Они не могли понять, почему их не пускают. Оказалось, что они находятся под санкциями, и эти паспорта странами ЕС не признаются», — рассказал Тука.

Украинский госдеятель добавил, что для обхода ограничений россияне придумали механизм, позволяющий им получать паспорта в отделениях Краснодарского края, которые не попадают под санкции. Как отметил Тука, теперь Киев предусмотрел такой вариант развития событий и изменил «концептуальный подход». Украинский чиновник добавил, что сейчас граждане ЛНР и ДНР получают паспорта в двух отделениях Ростовской области, пишет «ПолитНавигатор».

«В отношении всех паспортов, без исключения, которые выдаются в этих паспортных отделениях, независимо от того житель ли это Ростовской области или Донецкой области, или Мурманской — нет никакой разницы. Любой паспорт РФ, который выдан в этом паспортном отделении, считается недействительным», — заявил Тука.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого в стране началась гражданская война. Жители части Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новой власти и образовали самопровозглашенные народные республики.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении​ процедуры выдачи российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР. Глава государства отметил, что это решение носит гуманитарный характер, так как Россия не может оставаться в стороне, когда нарушаются гражданские права жителей Донецкой и Луганской народных республик. При этом президент РФ подчеркнул, что эта мера не направлена на создание проблем для властей Украины.