Сирийские власти восстановили работу тепловых станций в Тартусе

Дамаск, 19 июля. Первая и вторая группы тепловых станций в Баниясе вернулись к работе в начале этой недели, после того как ремонтные работники смогли увеличить нагрузку на парогенераторы, вырабатывающие электроэнергию с 50 до 75 мегаватт, первоначально до 25 мегаватт, в сложных и тяжелых условиях работы. По последним оценкам, реставрация тепловых станций обошлась в 25 млн долларов США, которые были выделены государственной казной.

Инженер Набиль Мохаммед рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что работа по обслуживанию и восстановлению тепловых станций была проведена на высшем уровне. Четыре группы работают регулярно, и рабочая секция разделена на две фазы.

С начала кризиса работники станции значительно преуспели в завершении нескольких работ по техническому обслуживанию, благодаря большому опыту им удалось ввести в эксплуатацию все свои паровые и газовые группы. Источники компании указывают, что этот шаг должен обеспечить газ, необходимый для производства.

«Этой группе оборудования около 30 лет. Мы смогли починить все трубы без иностранных экспертов. Раньше нам приходилась нанимать для этого иностранных специалистов, чтобы добиться качественного выполнения всех задач», — отметил Мохаммед.

По его словам, котел в тепловых станциях был заменен полностью, кроме того, была решена проблема с утечкой газа. После завершения работы ремонта над четвертой группой, все оборудование было протестировано, в данный момент группа идеально работает. Она производит порядка 150 МгВатт, и это считается успешным показателем.

Подобное техническое обслуживание необходимо для каждой группы, где профилактический и периодический ремонт, как правило, выполняется национальными руками и опытом. Под надзором Департамента ведется техническое обслуживание этих групп, пока сеть общего пользования работает от электричества.

