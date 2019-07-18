Почему нельзя ставить знак равенства между оскорблением чиновников и госсимволов

Социальная сеть Twitter по требованию Роскомнадзора удалила нецензурный твит, оскорбляющий россиян. Именно с этой целью — защитить граждан РФ от унижающей публичной информации — был принят закон об оскорблении госсимволов, напоминают эксперты.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России. В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении данной страницы в единый реестр запрещенной информации, после чего нецензурная реплика была удалена администрацией Twitter», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей разъяснил​​​​​, как должен правильно применяться закон о борьбе с оскорблением государственных символов. ​Он напомнил, что ранее в рамках соблюдения закона РКН потребовал от Instagram удалить публикацию, на которой совершаются непристойные действия с флагом России. Известный видеохостинг YouTube по требованию надзорных органов в свою очередь заблокировал доступ к видео с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и прочих) и агитационные экстремистские материалы, выражающие неуважение к государственному гербу Российской Федерации.

Аналогичные требования были выдвинуты в адрес Facebook. Все это говорит о том, что регулятор действует строго в рамках законодательства и требует удалять материалы, оскорбляющие непосредственно государственные символы, а не чиновников и иных представителей власти.

«Как известно, я как общественный деятель и глава комитета по СМИ Общественной палаты через социальные сети обратился ко всем неравнодушным гражданам, чтобы мне направляли материалы. Как по фейкам, так и по оскорблениям, причем даже не власти, а именно государственных символов. Это очень важно, потому что у нас специально заточенные блогеры осуществляют подмену понятий: они ставят знак равенства между оскорблением госсимволов и оскорблением власти. Это совершенно разные вещи», — рассуждает эксперт.

По словам Малькевича, многие чиновники пытаются воспользоваться новым законом в собственных интересах и привлечь к ответственности тех, кто позволяет себе нелестные высказывания в адрес представителей власти. Общественный деятель подчеркнул, что такой подход является в корне неверным: Роскомнадзор пристально следит за тем, чтобы исполнялись непосредственно те положения, которые указаны в законе.

«Мелкие непорядочные чиновники пытаются использовать этот закон в своих целях для наказания тех, кто их критикует. Мы же говорим о том, что нужно вымарывать и зачищать гнусности в отношении флага, герба и гимна нашей страны. И в этом случае я действую по закону: подаю коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру. В этом плане у меня две ноги: во-первых, это люди, которые присылают жалобы ежедневно, а во-вторых, это Фонд защиты национальных ценностей, его мониторинговая группа. В итоге у нас десятки, если не сказать сотни случаев. Мы их анализируем, обобщаем, оформляем и подаем жалобы в Генеральную прокуратуру на рассмотрение. Это очень важно понимать, потому что каждый случай требует обсуждения и верной квалификации, чтобы не было так, как со всякими губернаторами», — продолжает собеседник ФАН.

Глава Фонда защиты национальных ценностей подчеркнул, что критиковать власть необходимо — только в этом случае она сможет обратить внимание на свои ошибки и исправить их.

«Критиковать госвласть, выражать свою позицию и мнение можно и нужно. Когда в Хакасии и других регионах мелкие мэры и иные чиновники пытались наказывать тех, кто их критикует, — все это совершенно неправильно. Мы с этими людьми боремся и будем бороться», — добавил эксперт.

В заключение он рассказал, что и дальше будет отслеживать противоправные действия пользователей социальных сетей.