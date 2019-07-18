Россияне не считают высшее образование гарантом высокой зарплаты

Москва, 18 июля. Большинство россиян уверены, что наличие высшего образования не является обязательным условием для устройства на высокооплачиваемую работу, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019 году)», — приводит материалы ВЦИОМ Deita.ru.

Согласно опросу, 68% россиян скептически относятся к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, этот показатель вырос за последние 11 лет на 23%, пишет НСН. При этом с сомнением к значимости высшего образования относится молодое поколение от 18 до 25 лет: 74% опрошенных молодых людей рассказали о завышенном значении высшего образования, отмечает «ФедералПресс».

Кроме того, россияне стали считать образование менее доступным. По данным опроса 2019 года в доступности образования усомнились 63% респондентов, хотя в 2016 году этот показатель составлял 53%.