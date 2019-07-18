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Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек

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Жертвами поджога студии аниме в японском Киото стали 25 человек

Пекин, 18 июля. Число погибших при пожаре в студии по производству аниме, расположенной в японском городе Киото, возросло до 25, сообщил NHK.

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов подтвердили гибель 25 человек. Сообщается, что 36 человек пострадали, о судьбе еще пятерых человек пока ничего неизвестно.

Пожар в здании студии произошел из-за умышленного поджога около десяти часов утра по местному времени, напомнила «Культуромания». На месте происшествия полицейские задержали 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил горючую жидкость и поджег ее. Также в здании были найдены несколько ножей, которыми мог воспользоваться злоумышленник, добавил Infox.ru. Подозреваемого с ожогами лица и груди доставили в больницу, сообщил НСН. 

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Источник: NHK
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