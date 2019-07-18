МИД РФ рассказал о выплате долга России перед СЕ

Москва, 18 июля. Министерства иностранных дел и финансов РФ рассматривают вопрос возвращения денег из казначейства для выплаты взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за 2017-2018 годы, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Келин сообщил, что Россия выплатила взнос в ПАСЕ за 2019 год сразу после решения о возвращении российской делегации. Что касается погашения долга за прошлые годы, то этот вопрос рассматривается во взаимодействии с Минфином. Дипломат объяснил это тем, что средства на погашение взносов выделяются Минфином на текущий год, в случае непогашения, деньги возвращаются в казначейство.

«Таким же образом они были возвращены за прошлые годы, когда мы не платили. Минфин знает, куда эти деньги были предназначены», — рассказал Келин в комментарии РИА Новости.

Сотрудник МИД РФ добавил, что в настоящее время идет подготовка документов для получения средств из казначейства.

«Что касается точной суммы, я ее вам не назову, потому что это подсчитает Минфин, она от многого зависит. Мы как раз ведем с Минфином разговор на этот счет», — заявил Келин.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.