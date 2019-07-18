Россияне за полгода взяли более 9 миллионов потребкредитов

Москва, 18 июля. Россияне за первые шесть месяцев 2019 года взяли более 9 миллионов потребительских кредитов, этот показатель вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как указали специалисты, за полгода больше всего потребкредитов выдали в российской столице — 417 тысяч, в Московской области этот показатель составил 385 тысяч, в Краснодарском крае — 354 тысячи, в Башкирии — 321 тысячу и в Татарстане — 301,5 тысячи.

НБКИ зафиксировал наибольший рост числа выданных займов в Москве — 18,3%. В Тюменской области увеличение произошло на 15,8%, в Омской — на 15,1%, в Московской — на 14,4%, в Санкт-Петербурге — на 13,2%.

В ряде российских регионов специалисты отметили сокращение показателя, например в Удмуртии (на 3,7%), в Свердловской области — на 3,1%, в Нижегородской — на 1,0%, в Ленинградской — на 0,9%, в Челябинской — на 0,2%.

«В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей», — указал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Ранее банк «Русский стандарт» выяснил, что женщины чаще мужчин берут кредиты в магазинах. Эксперты банка проанализировали статистику своих POS-кредитов за прошлый год — займов, выдаваемых непосредственно в торговых точках. Оказалось, что в 2018 году на представительниц слабого пола пришлось 59% всех выданных банком кредитов такого рода.

Как уточнили в банке, больше всего кредитов на товары в магазинах взяли в 2018 году люди в возрасте от 25 до 35 лет, меньше всего — люди в возрасте 45–55 лет. Лидирующие позиции в списке товаров заняли смартфоны, планшеты и другие гаджеты.

По данным Центробанка, общий портфель розничных кредитов по итогам мая вырос на 1,6%, до 16,1 триллиона рублей. Долговая нагрузка россиян в текущем году достигнет 10,4%, что соответствует пику 2014 года, считает первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.