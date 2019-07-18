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Россия

Строители Крымского моста уложили все рельсы

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Строители Крымского моста уложили все рельсы

Керчь, 18 июля. Строители Крымского моста уложили все рельсы, их смычка произошла на арке железнодорожной части. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Сообщается, что две бригады, одна — со стороны Керчи и другая — из Тамани, встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья торжественно уложили на втором пути — крымском направлении. Отмечается, что на первом пути стыковка прошла месяцем ранее.

«Суммарно на двухпутной железной дороге — почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал», — говорится в сообщении.

Во время прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста будет готова к концу 2019 года. 

Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста.

Эта переправа является самой длинной в России: протяженность моста составляет 19 километров. Строительство объекта было завершено со значительным опережением графика, а сам мост не перестает пользоваться повышенным спросом со стороны автомобилистов. Двухпутная железная дорога свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию «Багерово».

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