Лукашенко предложил Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря



Санкт-Петербург, 18 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину до 8 декабря подготовить стратегию действий по интеграции двух стран.

«Хотел бы внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит», — сказал Лукашенко на встрече с главой РФ.

Он напомнил, что 8 декабря исполняется 20 лет Союзному договору, подчеркнув, что за пределы этого срока не должно быть вынесено ни одной проблемы. Лукашенко выразил тревогу, что сторонам будет нечего сказать, если не будут сняты все нерешенные пока вопросы.

«Этот срок поджимает», — отметил политик.

Крайне важно, как уточнил он, подписать программу, которая определит стратегию дальнейших действий. Утвердить эту программу, по его словам, должен будет Высший Госсовет, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, 17-18 июля Лукашенко находится с рабочим визитом в РФ. На переговорах с Владимиром Путиным стороны собираются обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также углубление интеграции в рамках Союзного государства.

17 июля министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутойна VI Форуме регионов РФ и Белоруссии заявил, что Москва и Минск согласовали концепцию дальнейших действий по этому направлению.

«Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован», — подчеркнул он.

По словам министра, отдельные вопросы будут по этой теме будут решаться на встрече Путина и Лукашенко.





