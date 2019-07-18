Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект

Москва, 18 июля. Сбербанк внедрил в своем мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.

Сбербанк серьезно поработал над обновлением своего приложения, сообщил Forbes. Отмечается, что теперь благодаря искусственному интеллекту мобильное приложение будет подстраиваться под пользователя.

Как выяснилось, нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1 тыс. параметров. В результате на главной странице «Сбербанка Онлайн» будут отображаться в формате карточек самые популярные функции, которыми чаще всего пользовался клиент Сбербанка.

Новая версия приложения будет доступна с 18 июля. Обновить «Сбербанк Онлайн» смогут пользователи и iPhone, и Android.