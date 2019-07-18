Наркокурьера с героином в желудке задержали в аэропорту Магадана

Магадан, 18 июля. Мужчину, который пытался провезти наркотики авиарейсом из Москвы, задержали в аэропорту «Сокол» в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Злоумышленника задержали сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков МВД при поддержке СОБР. Его доставили в Магаданскую областную больницу. Врачи извлекли из желудка задержанного цилиндрический контейнер, в котором было обнаружено более 30 граммов героина, передает телеканал «360». Как отметили в правоохранительных органах, на черном рынке стоимость содержимого контейнера могла составить два миллиона рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.