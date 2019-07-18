«Навальнятам» посоветовали работать с избирателями, а не пиариться на скандалах

Москва, 18 июля. Сторонников блогера Алексея Навального раскритиковали за создание информационного шума вокруг выборов в Мосгордуму вместо реальной работы с избирателями. С таким заявлением выступила бывший помощник главного редактора «Эхо Москвы», журналистка Леся Рябцева.

Рябцева проанализировала ситуацию с отбором кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму. По ее мнению, у Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова были шансы зарегистрироваться, если бы они работали с избирателями, а не занимались самопиаром на скандалах.

В качестве примера правильной стратегии она привела молодых политических деятелей, которые профессионально подошли к избирательной кампании. По словам журналистки, они «принимали реальность и работали с ней», поэтому добились успеха.

Однако сторонники Навального в очередной раз предприняли попытку устроить «цирк» из избирательного процесса. Первое время они возникали из-за того, что получить указанное количество подписей москвичей якобы нереально, а затем в короткие сроки предоставили документы, как оказалось, подделанные. Рябцева выразила мнение, что «независимые кандидаты» хотели спровоцировать жесткую реакцию со стороны правоохранительных органов, передает «Политэксперт».

Еще одной причиной провала «навальнят» на выборах в Мосгордуму журналистка назвала отсутствие нормальной кооперации. Она напомнила, как Соболь и Навальный затравили учредителя фонда помощи хосписам «Вера» и директора Московского центра паллиативной помощи Анну Федермессер, которая собиралась баллотироваться от 43-го избирательного округа. Несмотря на то, что Федермессер можно причислить к представителям либеральной общественности, она оказалась объектом давления со стороны так называемого «ФБК» .

Напомним, что по результатам заседания Окружной комиссии было принято решение отказать в регистрации баллотирующейся от 43-го округа Соболь. Сторонница Навального в ответ призвала к нарушению действующего законодательства, в том числе к беспорядкам.