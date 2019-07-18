Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июля. Встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко началась в Петербурге.

На встрече Путина и Лукашенко в Петербурге особое внимание было уделено вопросу интеграции стран внутри Союзного государства. Гость из Минска отметил, что оставшиеся вопросы по реализации этой стратегии следует решить до 20-летия подписания Союзного договора.

Путин в свою очередь указал на необходимость проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора. Он отметил, что это позволит выявить причины, которые тормозят процесс, и поможет выработать приемлемые для стран пути дальнейшего развития интеграции. Российский президент уточнил, что Белоруссия является стратегическим и самым близким партнером его страны.

Президент РФ добавил, что беседа с Лукашенко является продолжением разговора, который был начат накануне в ходе их неформальной встречи на Валааме.

В среду президент Белоруссии признался, что рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга и коллеги Владимира Путина.