Сирия, 18 июля. Турецкий конвой прибыл к наблюдательному пункты в Хаме, курды повышают налоги на пользование мотоциклами в Хасаке. В Ираке взорвалось два склада боеприпасов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в Идлибе и, по неподтвержденным данным, потеряли БМП в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: напали на расположения САА в Хаме.

Курды: потеряли на севере Ирака два склада боеприпасов, в Хасаке вводят повышенный налог на пользование мотоциклами.

ВС Турции: перебросили военный конвой к наблюдательному пункту Мурек в Хаме.

Провинция Дамаск

Как сообщает новостной портал SANA, в поселке Ялда к югу от Дамаска инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели работы по разминированию и ликвидации оружия и мин-ловушек, оставленных боевиками. Напомним, Ялда перешла под контроль правительственных сил в мае прошлого года. Как известно, после ожесточенных столкновений с военнослужащими САА джихадисты были вынуждены капитулировать, после чего их депортировали на северо-запад Сирии. На ранее контролируемых ими территориях осталось множество схронов с боеприпасами. Отступая из районов, радикалы также минировали территории.

Провинция Идлиб

Согласно данным новостного агентства Baladi News, ВВС Сирии атаковали расположения джихадистов в предместьях города Джиср ас-Шугур. Данные о потерях среди радикалов пока что уточняются.

Министерство обороны России опровергло информацию британского агентства Reuters об участии российских «сухопутных войск» и спецназа в боевых действиях в Сирии, выпущенное утром. По заявлению Минобороны распространяемая агентством и оппозиционными источниками информация является очередным фейком. «Российских сухопутных войск в Сирии не было и нет», - заявили в ведомстве.

Провинция Хама

Боевики объявили об уничтожении боевой машины пехоты САА в ходе бомбардировки военного лагеря Джурин, в районе Step News Agency. Министерство обороны Сирии пока не подтвердило данные.

К городу Мурек к турецкому наблюдательному пункту прибыл военный конвой, как сообщает новостной портал Masar Press Net. В окрестностях поселка Зейтун и Ас-Сармания отряды сирийской армии были обстреляны из крупнокалиберной артиллерии боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир». САА открыла ответный огонь, сведения о потерях с обеих сторон пока уточняются, о чем также сообщает источник.

Провинция Хасака

Согласно данным новостного портала Anna News, в провинции Хасака силы внутренней безопасности «Асайиш» изъяли у местных жителей 50 мотоциклов. Курды повысили налоговый сбор для всех мотоциклистов, теперь им предстоит выплатить новый сбор в размере 23 долларов. Ранее в Ракке было запрещено междугороднее передвижение на мотоциклах, в городе Манбидж с 17 июня закрыто для них движение по ряду улиц в центре города. Тем не менее, данные меры не помогают предотвратить теракты с использованием заминированного мототранспорта.

Ирак

В провинции Эрбиль утром недалеко от таможенного терминала взорвались два склада с боеприпасами, которые принадлежали министерству принадлежали отрядам пешмерга - военизированного курдского формирования в Иракском Курдистане. Пожарным, которые прибыли на место происшествия удалось взять под контроль ситуацию. Курды не сделали никаких официальных заявлений по поводу взрывов, один из командиров предположил, что причиной пожара могло быть короткое замыкание в электросети, как передал новостной курдский портал Riataza.