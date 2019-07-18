Ученые рассказали, что поможет людям адаптироваться на Марсе

Кембридж, 18 июля. Научные сотрудники из Гарвардского университета установили, что ресвератрол, содержащийся в красном вине, предотвращает потерю мышечной массы у крыс, которые жили в условиях пониженной гравитации, характерной для Марса. Об этом говорится в релизе на Phys.org.

По данным исследователей, ресвератрол способен преодолеть неблагоприятное влияние микрогравитации на организм.

Отмечается, что американские эксперты для имитации притяжения на Марсе подвешивали лабораторных грызунов к потолку клетки с помощью нити, охватывающей все тело. Так, 24 грызуна подвергались или обычной нагрузке, или пониженной до 40% на протяжении двух недель. В каждой группе одна половина животных получала ресвератрол, другой давали только воду.

По окончании 14 дней удалось выяснить, что марсианские условия гравитации ослабили функции мышц, а также сократили их массу. Однако добавление в пищу указанного вещества сохранило состояние передних и задних лап на уровне грызунов в «земной» группе.

Так, американские ученые считают, что красное вино сможет помочь адаптироваться людям на Марсе. Исследования на эту тему будут продолжены.