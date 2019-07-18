«АвтоВАЗ» уходит в отпуск на три недели

Москва, 18 июля. «АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск на три недели, сообщила пресс-служба компании.

«АвтоВАЗ» будет отпуске с 22 июля по 11 августа. Отмечается, что в этот период предприятия группы «АвтоВАЗ» продолжат проводить плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы.

В компании добавили, что «АвтоВАЗ» подготовил достаточное количество автомобилей, что позволит обеспечить наличие всех транспортных средств в дилерской сети Lada.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей в Тольятти и Ижевске с 3 июля из-за срыва поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент». Эксперт Игорь Моржаретто, комментируя сообщения о приостановке производства, сообщил, что ничего фатального не произошло. По его словам, компания вполне может уйти на небольшие каникулы, поскольку у дилеров достаточно автомобилей.