Бывший офицер СБУ испугался «плана Москвы» забрать Донбасс мирным путем через паспорта

Подполковник запаса Службы безопасности Украины Владимир Мулик заявил, что выдача российских паспортов всем жителям Донецкой и Луганской областей якобы является попыткой Москвы забрать территорию Донбасса.

Выступая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Владимир Мулик заметил, что в подписанном 17 июля указе президента РФ уточняется, что для получения российских паспортов жители Донецкой области должны быть зарегистрированы на ее территории до 7 апреля 2014 года, а жители Луганской — до 27 апреля 2014 года. Это даты провозглашения Донецкой и Луганской Народных Республик соответственно.

«Самое главное — не то, что [из предыдущего указа об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса] убрали фразу «отдельные районы». Самое важное в том, что остаются эти обязательные даты. Это означает фактическую легитимацию [ДНР и ЛНР]», — сказал бывший офицер СБУ.

По его словам, есть люди, которые проживали на территории Донбасса, а есть сами территории. И предлагая местному населению российские паспорта, Москва впоследствии заберет и сами территории, опасается Мулик придуманного им же «плана».

«У спецслужб есть такой термин — «заходить на плечах». Это когда ты стоишь сбоку, ждешь, пока кто-то зайдет в подъезд, код от домофона которого ты не знаешь, а потом придерживаешь двери и запускаешь спецназ. Вот так же и Россия. Она дает российское гражданство людям, которые зарегистрированы в Донецкой и Луганской областях по украинским законам, чтобы потом иметь полное моральное право прийти на плечах в Донбасс и забрать эту территорию. Вы сначала запустите местное население, а потом заберете земли. И это будет мирно и красиво», — считает Владимир Мулик.

Ему ответил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он призвал украинца не жить фантазиями и напомнил, что президентский указ призван облегчить жизнь людям, которые давно хотели, но не могли получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек, а территория Донбасса России не нужна.

При этом Журавлев подчеркнул, что в прошлом году российские паспорта получили всего 129 жителей ДНР и ЛНР.