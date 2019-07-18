Политолог заявил, что борьба Зеленского с коррупцией является показной акцией

Органы полиции Украины раскрыли новую схему в сфере оборонной промышленности, которая связанна с офшорными компаниями. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

«На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги», — сказал Зеленский.

Зеленский не имеет никакого опыта в государственном управлении, считает политолог и публицист Юрий Городненко.

«У него нет никакого опыта в решении политических задач. Он пиарщик. А пиарщик всегда будет делать акцент на показные акции. Для того чтобы решать в оборонной сфере, надо в ней хоть немного разбираться. А у него нет опыта никакого. Самое плохое то, что военные люди, силовики даже при Порошенко видели какую-то вертикаль управления. Хоть какие-то поступали команды. Зеленский даже команды ясные и четкие не сможет сформулировать. Из-за этого образуется хаос с неизвестными последствиями», — отметил политолог.

На политический имидж бывшего главы Украины Петра Порошенко появившиеся детали коррупционной схемы не окажут существенного влияния, так как многие представили бизнес-элиты Украины являются его противниками, считает эксперт.

«Порошенко не хотят пропустить к какому-то влиянию в парламенте, ни одна из финансовых групп, ни Пинчук[украинский предпрениматель], ни Коломойский [украинский олигарх]. Никто не хочет, чтобы Порошенко имел влияние в парламенте и, возможно, когда-нибудь обладал «золотой акцией» — резюмировал Городненко.

После вступления в должность Зеленский неоднократно критиковал предшественников, говоря о масштабах коррупции. Президент заявлял, что полон решимости побороть ее. Накануне вечером он обвинил правоохранительные органы в неспособности вести борьбу с коррупцией.

Зеленский считает, что прогресс в этом вопросе будет после избрания новой Верховной рады, выборы в которую состоятся 21 июля, и формирования нового правительства.