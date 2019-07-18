Госдума поддержит производителей молока за счет повышения НДС на пальмовое масло

Москва, 18 июля. Госдума предложит использовать полученные от отмены льготного НДС на пальмовое масло средства для поддержки отечественных производителей молока. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

Вопрос о повышении НДС в отношении пальмового масла с 10% до 20% обсуждался в среду вечером в ходе встречи Володина и руководителей фракций с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«На сегодняшний день пальмовое масло облагается всего налогом в объеме 10%. Это шкала, которая имеет отношение к детским товарам, детскому питанию, хлебу, молоку», — рассказал Володин.

По его словам, при сохранении подобной льготы создаются рабочие места за пределами нашей страны, а также снижается качество собственных пищевых продуктов.

«Это недопустимо. Необходимо льготу отменять. <...> Учитывая поддержку со стороны всех фракций, надеемся, что это решение будет принято. И мы до конца весенней сессии будем иметь решение в виде федерального закона», — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента также отметил, что дополнительно полученные в бюджет средства будет предложено направить на поддержку производителей молока.

«Это позволит использовать качественную продукцию для производства и йогуртов, и сыров, и другой молочной продукции, которая сейчас фактически замещается пальмовым маслом», — объяснил он.

Средства не будут забраны из этой сферы, они просто будут направлены на поддержку отечественного товаропроизводителя — тех, кто производит качественную и полезную для здоровья человека продукцию, отметил Володин.