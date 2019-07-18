Лукашенко на Валааме выбрал Русский мир

Двухдневная встреча президентов России и Белоруссии, начатая вчера на Валааме и продолженная сегодня в «северной столице», вызывает пристальный интерес не только внутри двух наших стран, но и во всем мире.

От нее ждут ответа на множество вопросов, главный из которых заключается в том, достигнут ли два ярких политических лидера взаимопонимания по поводу дальнейшего формата взаимодействия Москвы и Минска, и если да, то каким этот формат окажется.

Не секрет, что российско-белорусские отношения в последние годы трудно назвать идеальными. Скорее, нет ни одной сферы сотрудничества двух стран, с 1996 года входящих в Союзное государство, где не существовало бы достаточно серьезных и, более того, нарастающих проблем.

Здесь и расхождение внешнеполитических векторов (отношение к Украине после победы Евромайдана, признание Абхазии и Южной Осетии), и торговые «войны» (в том числе — связанные с реэкспортом через Белоруссию товаров, подпадающих под контрсанкции, введенные РФ в ответ на санкции «коллективного Запада»), и режим поставок российских энергоносителей, и различные споры хозяйствующих субъектов, и финансовые транзакции, и многое другое — одно подробное перечисление этих проблем претендовало бы на объемную монографию или диссертацию.

При этом совершенно понятно, что без помощи и поддержки со стороны России современная Белоруссия в ее нынешнем формате существовать не может, а попытка переориентироваться на Запад, где «батьку» до сих пор считают «последним диктатором Европы», приведет республику к последствиям, еще более катастрофическим, чем аналогичный процесс на соседней Украине.

Но, несмотря на это, Александр Лукашенко всячески отстаивает свой статус как лидера, не только способного успешно противостоять «диктату Москвы» и ее якобы посягательствам на государственный суверенитет и национальные интересы Белоруссии, но и стремящегося навязать России свою повестку дня в двусторонних отношениях.

Возможно, для такой позиции, помимо объективных причин, связанных с безвыходностью реальной социально-политической ситуации для белорусского лидера, руководящего страной с 20 июля 1994 года, важное значение имеют и субъективные факторы.

Стоит напомнить, что в конце 1990-х годов «батька Лукашенко» многими российскими политическими силами рассматривался в качестве оптимального преемника Бориса Ельцина на посту руководителя страны — через активизацию механизмов Союзного государства. С приходом в Кремль Владимира Путина эта тема очень быстро сошла на нет, и теперь подобный вариант не рассматривается даже в качестве гипотетического.

Зато достаточно широкое распространение та же тема получила в другом варианте: государственной интеграции России и Белоруссии к 2024 году, с избранием Путина президентом, а также с назначением Лукашенко главой объединенного правительства. Это якобы позволит двум лидерам пережить «транзит власти». Разумеется, для реализации такого сценария «батьке» еще нужно победить на президентских выборах 2020 года, которые вовсе не обещают быть легкими для него.

Более того, для гарантированного достижения этой цели идеальным вариантом было бы сохранение статус-кво 2015 года, когда «особая позиция» Лукашенко относительно госпереворота на Украине и подписание двух минских соглашений позволили ему получить на Западе значительный кредит доверия, не разорвавший при этом и отношений с Россией.

Теперь, когда «украинский фактор» постепенно сходит с международной политической сцены, постоянные и весьма многочисленные антироссийские демарши Лукашенко могут рассматриваться в качестве попытки удержать этот комфортный для него баланс. Поэтому, вне зависимости от того, существует или нет между двумя президентами согласие насчет «проблемы 2024 года», сейчас им предстоит обсуждать и решать совсем другие, куда более насущные и злободневные проблемы.

С этой точки зрения, выбор Валаама в качестве начального места их новой встречи выглядит весьма показательным и даже символичным. Поскольку подчеркивает принадлежность белорусского лидера к Православной церкви, еще точнее — Московской патриархии, а значит — и Русскому миру в целом. Это подчеркивает не просто личный политический выбор президента Александра Лукашенко, но и цивилизационный выбор возглавляемого им государства.

А раз так, то обо всем остальном — договорятся.