Стала известна цена внедорожника «Сталкер» на базе Lada 4x4

Москва, 18 июля. Внедорожник Апал-21541 «Сталкер» появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти, сообщил портал Drom. Цена за автомобиль превысит миллион рублей.

Автомобиль, разработанный на базе Lada 4×4, имеет дизайн, напоминающий немецкий «Гелендваген». Все агрегаты у нового транспортного средства были заимствованы у Lada 4×4.

Длина «Сталкера» составляет 3550 мм, ширина – 1646 мм, а высота – 1751 мм. В автомобиле установлен 1,7-литровый «нивовский» бензиновый мотор.

Предполагается, что всего будет выпущено примерно 150 машин. Стоимость внедорожника составит более 1,2 миллиона рублей, отметили в прессе.