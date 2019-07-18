Киев заявил, что прекращение огня в Донбассе может быть объявлено навсегда

Киев, 18 июля. Прекращение огня в Донбассе с 21 июля может быть объявлено навсегда. Об этом сообщил во время брифинга в четверг представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Роман Бессмертный.

По его словам, в настоящее время достигнуты договоренности о том, что с полуночи 21 числа начнется бессрочный запрет обстрелов.

«Этот период может быть максимальным, а возможно, навсегда, чтобы могли быть выполнены все работы», — подчеркнул он.

Бессмертный уточнил, что достигнутая договоренность включает в себя запрещение любого ведения военных действий, а также ответственность лиц за нарушение соглашения.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но киевские власти систематически нарушают все договоренности. По последним данным ООН, жертвами войны стали более 13 тыс. человек.