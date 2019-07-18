Renault и Минпромторг обсудили производство электромобилей в России

Москва, 18 июля. Французский автоконцерн Renault может наладить производство электромобилей в России. Эту тему руководство компании обсудило на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Представители Renault интересовались возможностью государственной поддержки запуска производства электрокаров. Сейчас концерн поставляет на российский рынок две модели, работающих на электричестве: компактный Renault Twizy (стоимость стартует от 949 тысяч рублей) и легкий коммерческий автомобиль Renault Kangoo Z.E. 33 (ценник начинается от 2,6 миллиона рублей).

Компания Nissan, которая является партнером Renault, не завозит электромобили в Россию и не планирует создавать в нашей стране локализованное производство, рассказал изданию «Ведомости» представитель организации. Ранее электромобили выпускал концерн «АвтоВАЗ», который также контролируется Renault. Представитель российской компании сказал, что есть техническая возможность наладить производство электрокаров, но для этого нужно, чтобы возник «экономически обоснованный и выгодный рынок».

На данный момент электромобили не пользуются большой популярностью у россиян, хотя тенденция к росту на этом рынке сохраняется. По данным агентства «Автостат», в апреле 2019 года в нашей стране продали 26 электрокаров. В апреле 2018 года таких машин купили всего 12.

Отметим, что встреча представителей Renault и Минпромторга была приурочена к старту производства купе-кроссовера Arkana, которые будут собирать на московском автозаводе «Рено Россия».