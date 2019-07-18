Инсайдер объяснил причину вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Лондон, 18 июля. Кейт Миддлтон и Меган Маркл испытывают стресс от излишнего давления со стороны, поскольку общественность почему-то решила, что герцогини непременно должны были подружиться. Причину их вражды объяснил инсайдер, приближенный к королевской семье.

С самого появления Маркл в королевской семье британская пресса назвала ее главным врагом супруги принца Уильяма. Однако истинный характер отношений, сложившийся между герцогинями, по-прежнему остается в тайне, поскольку ни одна из них не готова открыто комментировать столь личный вопрос.

Впервые о симпатии между супругами принцев заговорили после рождения первенца герцога и герцогини Сассекских Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. СМИ писали, что Миддлтон пообещала во всем помогать новой родственнице, однако примирения так и не состоялось.

Впоследствии на первые полосы западных изданий попал снимок жен принцев, сделанный на Уимблдонском турнире. Журналисты заявили о долгожданной дружбе, возникшей между герцогинями, однако инсайдер подчеркнул, что такое громкое заявление нельзя делать, исходя из одной только фотографии.

«Весь мир ждал, что они сразу станут лучшими друзьями. Они оказались просто не готовы к такому давлению», — считает он.

По его словам, на мероприятиях, где не действует жесткий королевский протокол, супруги принцев не стараются держаться рядом. Они скорее общаются как коллеги и не нуждаются в дружбе, заключил инсайдер.

Напомним, Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года, в этот день состоялась ее свадьба с принцем Гарри в Виндзорском замке. Перед торжественной церемонией девушка приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви. 6 мая 37-летняя Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями.

Британская общественность не перестает обсуждать возможное соперничество и даже вражду между Миддлтон и Маркл. Супруга принца Гарри, по их мнению, вовсю старается оказаться в центре внимания и превзойти герцогиню Кембриджскую. Хотя сама жена принца Гарри на лондонской премьере фильма «Король лев» рассказала певцу Фарреллу Уильямсу, что жизнь в королевской семье дается ей нелегко, поскольку ей сложно быть в центре внимания.

Ранее британцев возмутило поведение Миддлтон на крестинах сына принца Гарри и его супруги. Известный в Британии эксперт по «языку тела» Джуди Джеймс заявила, что герцогиня и ее муж не рады были присутствовать на торжественной церемонии.