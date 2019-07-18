Королева поздравила друга из Казахстана откровенной фотографией в Сети

Москва, 18 июля. Певица Наташа Королева поздравила музыканта из Казахстана Беркута с днем рождения, разместив в Сети откровенное фото. Пользователи соцсети пристыдили звезду за неглаженое платье и торчащий бюстгальтер.

Снимок был опубликован на странице звезды в социальной сети. На фотографии Королева и Беркут стоят бок о бок, демонстрируя поднятые вверх большие пальцы.

«Беркут, дорогой мой друг! Поздравляю с днюхой! — обратилась к другу певица в соцсети. — Чтобы все желания и мечты обязательно исполнились, чтобы детки радовали, а красавица жена любила и боготворила! С уважением НК!»

Однако внимание пользователей соцсети было обращено не к имениннику, а к внешнему виду Королевой. На певице был ярко-желтый сарафан, который не оставлял простора для воображения: из-под него виднелась пышная грудь певицы, прикрытая бюстгальтером телесного цвета.

«Наташа — красотка», — не остались в стороне фолловеры звезды.

«Натулька Королева — самая обаятельная и привлекательная, самая лучшая!» — не скупились они на комплименты.

«Желтый тюльпанчик», — напомнили они артистке об одном из ее главных хитов.

«Местный Тарзан, — обратили внимание пользователи и на второго человека в кадре. — Сережа (муж Королевой Сергей Глушко. — Прим. ФАН), будь на чеку».

Однако нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда: в адрес Королевой поступили и замечания.

«А платье неглаженое», — пристыдили Королеву в комментариях.

«Вау, а ничего, что вы в мусульманской стране?! А как насчет обычаи уважать страны?» — поинтересовались посетители страницы.

Ранее Королева оголилась перед поклонниками, чтобы поддержать коллегу по сцене Светлану Лободу, оказавшуюся в центре скандала.