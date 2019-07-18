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Зеленский обвинил спикера Рады в преступном бездействии

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Зеленский обвинил спикера Рады в преступном бездействии

Киев, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента преступным бездействием.

Зеленский отметил, что не удивлен отказом в созыве внеочередного собрания, ведь «работоспособность — это не самая сильная черта сегодняшнего парламента».

Президент Украины напомнил, что нынешний парламент ассоциируется у украинцев исключительно с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов и другими грубыми нарушениями.

«Хочу напомнить вам и другим народным депутатам Украины, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины, но и обнаружили преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета», — написал Зеленский в Facebook.

Несмотря на незагруженный график, депутаты решили устроить себе двухмесячные каникулы и отказались от внеочередного собрания, посвященного важным темам: деятельность Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочка ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращение нормы о незаконном обогащении.

«Все, что вы продемонстрировали, — это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа!» — подытожил президент Украины.

Ранее Зеленский обратился к спикеру парламента с просьбой собрать внеочередное совещание в четверг для рассмотрения ряда законопроектов, в том числе по борьбе с коррупцией. Однако Парубий отказал Зеленскому и потребовал «привести свое письмо Верховной раде в соответствие с требованиями закона».

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