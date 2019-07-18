Террористы стягивают силы на юг Идлиба для новых крупных атак против войск Сирии

В последние три дня наблюдается активизация обстрелов и атак со стороны боевиков в направлении позиций подразделений Сирийской арабской армии (САА) в южной части зоны деэскалации «Идлиб». О новых сведениях с фронта читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По сообщению местного источника в Facebook (@abbad.syriadze.7), боевики «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) с опорного пункта, расположенного на севере провинции Хама, пытались атаковать расположения правительственных сил, прикрывающие населенный пункт Скальбия, но безуспешно. После отражения предпринятых ими нападений усилиями военнослужащих САА, джихадисты, понеся большие потери, отошли в направлении турецкой границы. Ранее также сообщалось, что «Исламская партия Туркестана» усиливает новыми отрядами и оружием свои позиции на севере Латакии.

Кроме того, продолжают поступать данные о переброске террористами на юг Идлибской зоны дополнительных сил. Согласно информации того же источника, местные жители видели в окрестностях города Кафр-Зета колонну, состоявшую из трех танков, семи пикапов с пулеметами и двух грузовых автомобилей, перевозивших пушки.

В этом же районе отмечено прибытие отряда исламистов, укомплектованного, в частности, выходцами с Кавказа. По данным очевидцев, боевики хорошо вооружены и обеспечены современным снаряжением. Кроме пикапов, для передвижения радикалы использовали квадроциклы.

По всей видимости, речь идет о террористической группировке «Имарат Кавказ»1 (деятельность запрещена в РФ), состоящей из сторонников радикального ислама, являющихся выходцами из кавказских республик. Боевики данной организации с июля 2018 года обосновались в поселении Аль-Фуа в окрестностях Идлиба и проживают там в домах изгнанных местных жителей.

Финансирование группировки, по сведениям многих наблюдателей, осуществляется турецкими спецслужбами, поэтому недостатка в оружии и боеприпасах эти террористы не испытывают.

Напомним, что населенные пункты Аль-Фуа и Кефрая в течение нескольких лет находились в осаде боевиков. Благодаря усилиям сирийских властей, Ирана и российского Центра по примирению враждующих сторон 18 июля 2018 года местные жители были эвакуированы оттуда в провинцию Дамаск.

Таким образом, анализ поступающей информации об активизации боевиков в южной части зоны деэскалации «Идлиб» позволяет сделать тревожное предположение о возможных планах джихадистов возобновить наступление в этом районе для овладения имеющим стратегическое значение городом Скальбия.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов считает, что такие попытки со стороны террористов в ближайшее время вполне возможны. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Боевики в районе Идлиба оказывают чрезвычайно ожесточенное сопротивление, что чревато еще большими потерями среди гражданского населения. Судя по всему, такие действия со стороны джихадистов возможны, во-первых, благодаря продолжающейся поддержке Турции и западных стран, прежде всего — США. Это и прямая военная помощь, и формирование подходящего для исламистов информационного контекста, в основном складывающегося из фейков. Также можно заметить, что ситуация в Идлибской зоне развивается на фоне целого ряда внешних действий Запада против САР. Это и систематические обвинения в адрес Дамаска в якобы проведении химатак, и деятельность сил коалиции в районе Ат-Танфа», — заметил эксперт.

Кроме того, джихадисты вдвойне ожесточены из-за того, что данный анклав на северо-западе Сирии — фактически последний их оплот в арабской республике, утрата которого будет означать окончательное поражение.

«Идлиб имеет стратегическое значение, и он, безусловно, сыграет решающую роль в сирийском конфликте. При этом значительная часть боевиков, сосредоточенных в провинции, — не сирийцы. Это иностранные наемники, у которых есть денежный интерес продолжать столкновения. Многие из них из стран Центральной Азии, но есть, как мы видим, также и из кавказского региона, в том числе граждане РФ. Поэтому там в Идлибской зоне должен завершиться важный этап борьбы Дамаска, Москвы и других союзников против международного террористического интернационала, который угрожает безопасности не только САР, но и всех других стран, в частности — России», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.